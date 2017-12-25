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Экономика и финансы

ЦБ ввел временную администрацию в челнинскую страховую компанию АСКО

25 декабря 2017, 19:17

Временная администрация введена на 6 месяцев в связи с ненадлежащим исполнением компанией плана восстановления платежеспособности.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Центробанк назначил временную администрацию в ООО «Страховая группа «АСКО» (Набережные Челны). Соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора. 

Временная администрация введена на полгода в связи с ненадлежащим исполнением компанией плана восстановления платежеспособности, говорится в документе. Руководителем временной администрации назначен заместитель начальника Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России Сергей Чекулаев.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО» более 27 лет на рынке. Компания осуществляет свою деятельность в 15 российских городах, включая Набережные Челны, Альметьевск и Казань. Уставный капитал составляет 644 млн рублей, указано на сайте «АСКО».

 


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