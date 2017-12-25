ЦБ ввел временную администрацию в челнинскую страховую компанию АСКО

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Центробанк назначил временную администрацию в ООО «Страховая группа «АСКО» (Набережные Челны). Соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора.
Временная администрация введена на полгода в связи с ненадлежащим исполнением компанией плана восстановления платежеспособности, говорится в документе. Руководителем временной администрации назначен заместитель начальника Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России Сергей Чекулаев.
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО» более 27 лет на рынке. Компания осуществляет свою деятельность в 15 российских городах, включая Набережные Челны, Альметьевск и Казань. Уставный капитал составляет 644 млн рублей, указано на сайте «АСКО».