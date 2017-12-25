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Скончался начальник юротдела Агентства инвестиционного развития РТ Александр Кирюшин

25 декабря 2017, 18:35

Кирюшин запомнится как высокопрофессиональный, ответственный специалист и достойный подражания госслужащий, трудившийся на благо республики.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Сегодня на 46-м году жизни скончался начальник юридического отдела Агентства инвестиционного развития РТ Александр Кирюшин, сообщается на сайте агентства.

В сообщении говорится, что Кирюшин запомнится как высокопрофессиональный, ответственный специалист и достойный подражания госслужащий, трудившийся на благо республики.

Стаж работы Александра Кирюшина в государственных органах Татарстана составляет 18 лет. Девять лет из них он посвятил Агентству инвестиционного развития РТ.

 


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