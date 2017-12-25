Скончался начальник юротдела Агентства инвестиционного развития РТ Александр Кирюшин

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Сегодня на 46-м году жизни скончался начальник юридического отдела Агентства инвестиционного развития РТ Александр Кирюшин, сообщается на сайте агентства.
В сообщении говорится, что Кирюшин запомнится как высокопрофессиональный, ответственный специалист и достойный подражания госслужащий, трудившийся на благо республики.
Стаж работы Александра Кирюшина в государственных органах Татарстана составляет 18 лет. Девять лет из них он посвятил Агентству инвестиционного развития РТ.