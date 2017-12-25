Завершается работа по модулю растениеводства геоинформационной системы АПК РТ

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Геоинформационная система АПК Татарстана будет состоять из пяти модулей. На данный момент завершается работа по модулю растениеводства. Об этом заявил сегодня на совещании в Минсельхозпроде РТ начальник департамента Центра информационных технологий РТ Георгий Цой, сообщает пресс-служба министерства.

Министерство информатизации и связи РТ совместно с Минсельхозпродом РТ закупило оборудование для ситуационного центра, рассказал Цой. «Информационное наполнение будет осуществляться на базе геоинформационной системы АПК РТ, информационно-аналитической панели Минсельхоза РФ», – добавил он.

По словам вице-премьера – министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова, в настоящее время завершается работа по паспортизации полей.

Руководитель направления ООО «Глонасс +112» Илья Ривкинд проинформировал присутствующих о блоке растениеводства. «Система позволяет провести инвентаризацию всех полей республики. В том числе это выявление реальных собственников земельных участков, осуществление непрерывного контроля за севом, уходом за посевами и уборкой урожая», – подчеркнул он.

ГИС АПК РТ создается для повышения эффективности работы агропромышленного комплекса республики, мониторинга, комплексной оценки, анализа развития отраслей сельского хозяйства, а также для подготовки информации, обеспечения оперативного принятия управленческих решений в области сельского хозяйства на муниципальном и региональном уровнях.