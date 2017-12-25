Ильсур Метшин: Новый зоопарк станет туристическим локомотивом

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Новый зоопарк станет туристическим локомотивом, который будет интересен как взрослым, так и детям. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на традиционной встрече с журналистами.

«Мы приняли решение строить "Африку". Почему? По простой причине – это самая посещаемая в мире выставка животных. Мы замахнулись, чтобы зоопарк стал туристическим локомотивом, чтобы он был интересен и родителям, и детям», – сказал он.

По словам мэра, властям приходится сталкиваться со сложностями при поиске и покупке животных.

«Мы готовили Универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта, решали сложнейшие вопросы по спортивному оборудованию, вопросам безопасности и логистики. Но я вам хочу сказать, это все цветочки по сравнению с тем, какие требования нам предъявляют», – отметил Ильсур Метшин.

Он выразил надежду на то, что к началу лету все требования к зоопарку будут выполнены. Первые животные уже начали поступать, они находятся на передержке, добавил он.