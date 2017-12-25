Ильсур Метшин: Казань находится в боевой готовности к ЧМ-2018

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Казань находится в боевой готовности к чемпионату мира по футболу 2018 года, отметил мэр Казани Ильсур Метшин на традиционной встрече с журналистами.

«Отели готовы на 99 процентов, стадион готов, инфраструктура и пресс-центр готовы. Мы в боевой готовности благодаря тем международным спортивным событиям, которые проходили в РТ, и Кубку конфедерации в том числе», – рассказал Ильсур Метшин.

Осталось подготовиться к Фестивалю болельщиков на территории Центра семьи «Казан». От улицы Бондаренко до Сибгата Хакима будет располагаться благоустроенный сквер с большим экраном, на котором можно будет посмотреть все матчи спортивного чемпионата. Единовременная вместимость сквера составит 25 тыс. человек, отметил мэр Казани.



Кроме того, градоначальник сообщил, что строительство домов от Центра семьи «Казан» до «Татнефть-Арены» к ЧМ-2018 не планируется. При этом на данной территории может появиться концертный зал.