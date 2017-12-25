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Ирада Аюпова озвучила топ-5 запросов в Госархив РТ

25 декабря 2017, 19:06

Большинство людей, обращающихся в Госархив РТ, интересуются вопросами заработной платы.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Стал известен топ-5 запросов в Госархив РТ. Оказывается, чаще всего людей интересуют вопросы по заработной плате. Об этом сообщила сегодня председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На втором месте группа запросов имущественного характера. К примеру, когда требуется подтверждение нормативных актов по земельным участкам либо по объектам недвижимости. К третьей категории относятся документы генеалогического характера. Четвертая категория запросов – по государственным наградам, а пятая – по получению документов, подтверждающих уровень образования. Последний запрос касается ликвидированных образовательных организаций», –рассказала эксперт.

По словам Ирады Аюповой, встречаются и другие тематические запросы. К примеру, об истории сел или зданий, запросы по проектной документации. По всем запросам Госархив РТ представляет людям максимальный объем информации.
 


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