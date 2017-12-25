Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пестречинском районе

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Три человека пострадали при столкновении двух машин на 49-м км автодороги Казань – Шемордан в Пестречинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Пестречинском районе поступило накануне в 9.14. На вызов отправились сотрудники отдельного поста «Ленино-Кокушкино». У села Татарское Ходяшево они увидели столкнувшиеся автомобили «КИА Спектра» и «Лада Калина».

В ДТП пострадали 21-летний водитель «КИА Спектра» и два пассажира «Лады Калина», одному из которых пять лет, а другому – 61. Спасатели помогли им выбраться из машин и передали медикам, которые доставили их в Пестречинскую ЦРБ. Затем сотрудники МЧС отключили аккумуляторы авто, чтобы избежать возгорания.