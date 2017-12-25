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Культура

Названы лучшие отечественные сериалы и шоу 2017 года

25 декабря 2017, 23:10

Рейтинг сериалов возглавили «Оптимисты», «Троцкий», «Хождение по мукам».
Опубликован рейтинг популярных у россиян иностранных сериалов

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Кинокритики, промоутеры и журналисты проанализировали российскую телепродукцию и определили наиболее удачные проекты, сообщает «Лента.Ру».

Первое место, по мнениям экспертов, получили шоу «Гоголь» канала ТВ-3, «Салам Масква» режиссера Павла Бардина, адаптация «Бесстыдников» для НТВ.

Рейтинг сериалов возглавили «Оптимисты», «Троцкий», «Хождение по мукам». В пятерку лучших также вошли «Анна Каренина» и второй сезон «Ольги».

Сериал «Троцкий» на первое место поместили сразу три человека. Специалисты считают, что Константин Хабенский и Евгений Стычкин блестяще сыграли свои роли.

Также в топе лучших российских проектов оказались второй сезон сериала «Отличница», «Закон каменных джунглей-2», «А у нас во дворе...».

Ранее российские зрители выбрали лучшие фильмы уходящего года.

 


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