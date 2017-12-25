Названы лучшие отечественные сериалы и шоу 2017 года

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Кинокритики, промоутеры и журналисты проанализировали российскую телепродукцию и определили наиболее удачные проекты, сообщает «Лента.Ру».
Первое место, по мнениям экспертов, получили шоу «Гоголь» канала ТВ-3, «Салам Масква» режиссера Павла Бардина, адаптация «Бесстыдников» для НТВ.
Рейтинг сериалов возглавили «Оптимисты», «Троцкий», «Хождение по мукам». В пятерку лучших также вошли «Анна Каренина» и второй сезон «Ольги».
Сериал «Троцкий» на первое место поместили сразу три человека. Специалисты считают, что Константин Хабенский и Евгений Стычкин блестяще сыграли свои роли.
Также в топе лучших российских проектов оказались второй сезон сериала «Отличница», «Закон каменных джунглей-2», «А у нас во дворе...».
Ранее российские зрители выбрали лучшие фильмы уходящего года.