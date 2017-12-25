В 2018 году отправлять запросы в Госархив РТ можно будет на портале госуслуг

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В 2018 году жители Татарстана смогут направлять запросы в электронном виде в государственный архив Татарстана. Новый сервис появится на портале госуслуг. Об этом сообщила сегодня председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«К сожалению, в рамках федерального законодательства архивная справка из госархива выдается только на бумажном носителе. Мы подняли этот вопрос на федеральном уровне, чтобы проработать возможность передачи справок в электронном виде. Однако у нас пока есть проблемы с идентификацией достоверности электронного документа во внешней среде», – пояснила Ирада Аюпова.

Эксперт сообщила, что в настоящее время сотрудники Госархива РТ совместно со специалистами Министерства информатизации и связи РТ дорабатывают программу «Электронное Правительство РТ в части формирования электронного архива». Параллельно архивисты республики трудятся над созданием виртуального электронного библиотечного зала.

