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Метшин: Языковой вопрос подобен двум сторонам одной медали

25 декабря 2017, 18:05 , Фото: архив/Рамиль Гали

Метшин: Языковой вопрос подобен двум сторонам одной медали Обсуждение языкового вопроса показало, что методика преподавания татарского языка устарела, отметил мэр Казани.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Языковой вопрос подобен двум сторонам одной медали. Его обсуждение показало, что методика преподавания татарского языка устарела. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на традиционной встрече с журналистами.

«Безусловно, нас всех языковой вопрос коснулся. Он подобен двум сторонам одной медали. Первая – сама специфика преподавания татарского языка. Жизнь ушла вперед, а методика преподавания устарела. Учебники, мы сейчас уже это понимаем, не настолько интересны, слишком закручены», – сказал он.

Власти при участии Минобрнауки РТ намерены создать интересные пособия на татарском языке, которые бы позволили всем желающим овладеть хотя бы разговорной речью, добавил глава столицы Татарстана.


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