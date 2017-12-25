Метшин: Языковой вопрос подобен двум сторонам одной медали

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Языковой вопрос подобен двум сторонам одной медали. Его обсуждение показало, что методика преподавания татарского языка устарела. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на традиционной встрече с журналистами.

«Безусловно, нас всех языковой вопрос коснулся. Он подобен двум сторонам одной медали. Первая – сама специфика преподавания татарского языка. Жизнь ушла вперед, а методика преподавания устарела. Учебники, мы сейчас уже это понимаем, не настолько интересны, слишком закручены», – сказал он.

Власти при участии Минобрнауки РТ намерены создать интересные пособия на татарском языке, которые бы позволили всем желающим овладеть хотя бы разговорной речью, добавил глава столицы Татарстана.