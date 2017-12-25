Минниханов: Надо как можно больше нефтехимической продукции перерабатывать у себя

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал увеличивать долю нефтехимической продукции, которая поставляется для дальнейшей переработки предприятиям республики. Он сказал об этом на очередном заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», которое прошло под его руководством в Доме Правительства РТ.

«У нас есть примеры, когда по 40 – 50 т продукции берут наши компании. Надо максимальное количество продукции перерабатывать у себя и создать рынок потребления», – подчеркнул Президент РТ. И отметил, что нужно за максимально короткие сроки подписать контракты на поставку продукции. «Надо все-таки использовать электронную форму, когда все это быстро, оперативно и прозрачно реализуется», – добавил он.

Республика из крупного центра производства нефтехимической продукции может стать заметным представителем дальнейшего передела, уверен ее глава. «Тех полимеров, которые есть у нас, нет ни в одном другом регионе», – констатировал он.

Создание новых ТОСЭР в Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе открывает новые возможности для запуска нефтехимических производств. «У нас 63 муниципальные площадки, их надо загружать. Огромная работа идет по линии нефтяников. Глава должен работать, ездить встречаться, находить резидентов», – заметил Президент Татарстана.

Более 330 позиций взаимопоставок между нефтехимическими предприятиями республики уже согласованы. В ближайшее время необходимо заключить договоры и обеспечить их исполнение в течение 2018 года, рассказал об уже достигнутом генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

Разговор о поставках нефтехимических продуктов внутри республики продолжил своей репликой генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. «У меня просьба коллегам-нижнекамцам поддержать поставками альфа-олефинов завод масел. Уникальнейшая технология, на сегодняшний день все готово к запуску, будет выпускать лучшие в мире масла, какие только могут быть», – сказал он, обращаясь к коллегам из ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Я думаю, что по этой теме надо найти логическое завершение», – предложил Рустам Минниханов. Вопрос сырья, по его мнению, для подобных заводов был и остается принципиальным.

Два доклада, прозвучавшие на заседании совета директоров, были посвящены новым техническим разработкам для дальнейшего внедрения на нефтехимических предприятиях республики.

Профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Владимир Ивановский рассказал о специальных алюминиевых сплавах, которые показывают более высокую износостойкость и экономичность при создании нефтехимического оборудования. О гидроизоляционных системах и противокоррозионном покрытии рассказал директор по развитию компании Maris Polymers Владимир Уразбахтин.

Следующие два спикера посвятили свои доклады теме профессиональных квалификаций.

В республике на базе ассоциации «ИнноКам» есть все условия, чтобы создать региональный методический центр, считает эксперт Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Мария Иванова. Республика, по ее мнению, интересна своими наработками в сфере нефтехимических квалификаций.

ПАО «Татнефть» успешно участвует в разработке на федеральном уровне, отметил начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Андрей Глазков. Компания провела экспертизу более 33 профессиональных стандартов.

Финальный доклад был посвящен контролю качества продукции и состояния оборудования с помощью информационных технологий. Руководитель индустриального сектора IBM Алексей Аникин рассказал, как система предсказаний на основе данных используется сегодня в производстве.

«Ни одно предприятие в мире на стало еще полностью цифровым. Нет ни одного завода, который сделал от начала до конца революцию 4.0. Мне бы очень хотелось, чтобы такой завод появился. Очень бы хотелось начать пилотные проекты с вашими предприятиями, желательно непрерывного цикла, нефтеперерабатывающей, шинной, химической промышленности и так далее», – заметил спикер.

Эта тема бесконечна, отреагировал Рустам Минниханов. «Все будет зависеть от системы контроля, от возможности машин предсказывать. Весь массив данных, которые мы имеем, он будет давать улучшение точности, эффективность предсказаний», – сказал он.