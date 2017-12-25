(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Тарифы на ж/д билеты по маршрутам Казань – Москва и Москва – Казань в период майских праздников не были завышены необоснованно, заявил журналистам заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Я думаю, люди там (в УФАС по РТ – прим. Т-и) работают компетентные, разберутся, выводы будут сделаны. Я не придерживаюсь точки зрения, что тарифы были завышены необоснованно», – рассказал Черемнов.

Татарстан – единственный субъект, который не дал поднять цену за тарифную зону, добавил замначальника ГЖД. «Другие регионы не придерживаются такой точки зрения. Они поднимают тариф (с учетом своих экономических особенностей), у них 10-километровая зона дороже, чем в РТ. Правительством РТ принято решение полностью компенсировать потери перевозчикам, но не накладывать это бремя на пассажиров», – добавил Александр Черемнов.

УФАС по РТ начало рассмотрение дела о повышении РЖД цен на маршрутах Казань – Москва и Москва – Казань. В ведомство поступила жалоба на то, что цены на билеты в период майских праздников повышаются в зависимости от приближения к дате отправления поезда.