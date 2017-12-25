(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Мэр Казани Ильсур Метшин трижды отказывался от должности президента ФК «Рубин». Он все же принял этот пост по просьбе руководства республики только для спасения команды. Об этом глава города рассказал во время традиционной ежегодной встречи с журналистами.

«Я трижды отказывался от президентства. Но в тот момент, когда мы находились внизу турнирной таблицы, руководство республики мне сказало, что надо решить этот вопрос и спасать команду больше некому. Мы начали работу и создали стратегию развития на четыре года вперед», – заявил мэр столицы РТ.

Он добавил, что работа клуба была распланирована до 2020 года. Планы включали работу с кадрами, развитие детского спорта, поощрение лояльности и так далее. Метшин поблагодарил компанию «ТАИФ» за решение оказать помощь команде.

«Поэтому преемственность состоялась, вернулся Курбан Бекиевич (Бердыев – прим. Т-и), которого мы считаем великим и способным тренером», – подчеркнул Метшин.

Мэр заметил, что ему не жалко потраченного времени. Его работа создала фундамент, на котором строится новый клуб с международной отчетностью и другими атрибутами, необходимыми для работы лучших футбольных клубов, уверен он. При этом у «Рубина» есть серьезные соперники, которые имеют серьезное финансирование и сильную подготовительную базу.

«Поэтому нужно время. Я верю, что вторая половина чемпионата сложится лучше. Нужно использовать трансферное окно для замены игроков под нового тренера. Все остальное у нас есть – великолепная команда, способная решать задачи, есть "ТАИФ", есть замечательный тренер. Нужно доверие и терпение. Мы болеем за нашу команду, верим в нее и любим ее. Я вообще верю, что до конца сезона мы очень поднимемся», – заключил Ильсур Метшин.