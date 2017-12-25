В Казани прокуратура проверит инцидент с въехавшим в мечеть автобусом

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура проверит инцидент с автобусом и мечетью в Казани в рамках проверки, которая началась после дорожного происшествия 19 декабря на проспекте Ямашева, в котором маршрутный автобус врезался в столб и пострадали люди. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 19 декабря на проспекте Ямашева в Казани рядом с бассейном «Оргсинтез» пассажирский автобус сбил столб. После аварии в больницу доставили 15 человек, 4 госпитализировали.

Сегодня в Казани рейсовый автобус маршрута №68 врезался в Султановскую мечеть, которая находится на перекрестке улиц Тукаевской и Камала. В момент аварии в автобусе находились только водитель и кондуктор, они не пострадали. Автобус не нанес мечети ущерба.