МЧС ищет героя, спасшего восьмилетних близнецов на пожаре в Лениногорске

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). МЧС ищет героя, спасшего восьмилетних близнецов из горящей квартиры в Лениногорске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что неизвестный мужчина спас восьмилетних близнецов из горящей квартиры пятиэтажки №25 по проспекту Шашина. Спасенных детей доставили в Лениногорскую ЦРБ с признаками отравления угарным газом. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ уточнила, что неизвестный мужчина отреагировал на крики детей о помощи. Он разбил стекла и принял детей с оконного проема. После чего, убедившись, что опасность им не угрожает, ушел.

Сотрудники МЧС просят неизвестного героя обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району. Пожарным необходимо уточнить обстоятельства происшествия. Мужчину ждут по адресу: г. Лениногорск, ул. Агадуллина,14. Можно позвонить по телефону 8(85595) 2-74-25.