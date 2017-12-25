Агрызские спортсмены стали участниками международного лыжного марафона в Ижевске

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Агрызские спортсмены стали участниками Международного лыжного марафона имени 4-кратной олимпийской чемпионки, знаменитой уроженки Удмуртии Галины Кулаковой в Ижевске, пишут «Агрызские вести».

На дистанции от 2 до 50 километров вышли более 750 спортсменов в возрасте от 8 до 70 лет. Приехали участники из Татарстана и Башкортостана, Свердловской области, Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга. В марафоне принимали участие и именитые спортсмены Удмуртии Дмитрий Япаров, Константин Главатских, Александр Уткин, Иван Черезов и другие. Галина Кулакова, приветствуя участников, выразила радость по поводу популяризации с каждым годом лыжного спорта.

10-летняя Аделя Семенова из деревни Каменный Ключ Агрзского района соревновалась с 88 соперниками на дистанции 2 километра. Преодолев ее за 10 минут 30 секунд, она пришла к финишу седьмой.

На дистанции 50 километров соревновались 300 любителей лыжного спорта, в том числе директор Бимской школы Эдуард Михайлов. Преодолев дистанцию за 2 часа 49 минут, он девятым пересек финишную линию.

Железнодорожник из Агрыза Алексей Семенов достойно испытал себя на дистанции 10 километров.

Уроженец Кулегаша, известный биатлонист Александр Васильев участвовал в корпоративной эстафете. Его команда, одержав победу, поднялась на высшую ступень пьедестала.

На финише каждый участник получил памятную медаль. Гостей спортивного праздника угощали горячим чаем и гречневой кашей с мясом.