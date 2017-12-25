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Видео: Вышел трейлер российской комедии «Я худею» с Сергеем Шнуровым

25 декабря 2017, 18:49

Ради фильма актрисе пришлось набрать 20 кг, а во время съемок похудеть.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). На YouTube опубликован трейлер российской комедии «Я худею», в котором снялся Сергей Шнуров, пишет «Российская газета».

Сопродюсером ленты стал Илья Найшуллер («Хардкор», клипы группировки «Ленинград»).

В главной роли выступила Саша Бортич, известная по фильмам «Полицейский с Рублевки» и «Викинг». Ради фильма актрисе пришлось набрать 20 кг, а во время съемок похудеть.

Сценарист Алексей Нужный похудел на 28 кг, а режиссер ленты – Николай Куликов (киносериал «Горько!») сбросил 20 кг лишнего веса.

Создатели фильма хотели показать препятствия, через которые проходит человек, решившийся похудеть. Однако в финале ленты главная героиня фильма приходит к выводу, что счастье – не в кубиках пресса. Сергей Шнуров сыграл отца главной героини.

Премьера назначена на 8 марта 2018 года.


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