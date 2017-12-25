(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). В РЖД рассматривают вариант покупки дефицитных вагонов, заявил журналистам заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«В этом году клиент готов везти зерно, но сами понимаете, что сегодня весь парк вагонов находится в собственности, и нас настигают не очень хорошие времена, когда собственник не обновляет свой парк вагонов. Достигает срок использования, вагоны утилизируются, а новые вагоны они покупать не хотят, поэтому мы испытываем некоторый дефицит по подвижному составу, в частности, по зерновозам. Сейчас мы прорабатываем варианты перевозки зерна из одного региона в другой и внутри региона. Тем не менее все потребности мы не закрываем», – рассказал Черемнов.

Вагоны продали несколько лет назад, чтобы создать конкуренцию на рынке предоставления железнодорожного состава и уйти от монополистической политики. И если сначала был избыток парка вагонов, то теперь наблюдается дефицит, отметил замначальника ГЖД. Также свою роль сыграли высокие цены, которые не устраивают грузоотправителей.

«Обратно возвращаться (к монополии – прим. Т-и) не стоит, должен быть рынок, должен быть конкурентный бизнес. Хотя сейчас уже зашла об этом речь. Раз собственник не может обеспечить подвижным составом, то востребованный подвижной состав может приобрести РЖД. Окончательное решение не принято, но разговоры уже идут», – подытожил Александр Черемнов.