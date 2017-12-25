Метшин: «На время стройки памятник Вахитову нужно убрать»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Казанцы увидят проект торгового центра возле холма на пересечении улиц Бутлерова и Татарстан после прохождения необходимых экспертиз. На время строительства памятник Вахитову перенесут, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на традиционной ежегодной встрече с журналистами.

«Спасибо нашей турецкой компании. Сначала они предусматривали проект в два раза выше, и они его защитили и прошли предварительное согласование на комиссии по историческому центру у Президента. И потом вдруг сами поменяли (проект – прим Т-и), в два раза снизили этажность, количество площадей. Сделали такой очень красивый, на наш взгляд, проект», – заявил журналистам Метшин.

Он отметил, что сейчас делается рабочая документация. Как только будет экспертиза и все будет готово, казанцам обязательно покажут внешний вид будущей постройки.

«Что касается памятника Вахитову, то на время стройки его, естественно, надо будет убрать. Мы с вами посоветуемся, куда его перенести. Это нормальная практика», – подчеркнул глава Казани.