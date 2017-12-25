Средняя зарплата архивистов Татарстана – более 29 тысяч рублей

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Средняя заработная плата у архивистов Татарстана по итогам года составит более 29 тысяч рублей, сообщила 25 декабря председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«По итогам 2015 года средняя зарплата у архивистов республики составляла 12 тысяч рублей. Благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова у нас дополнительно вырос фонд оплаты труда. Также нам удалось увеличить внебюджетные доходы», – рассказала гостья ИА «Татар-информ» об итогах работы за год.

Сотрудникам госархива Татарстана в 2015 году удалось привлечь внебюджетные доходы на сумму 5 млн рублей, в 2016 году – 7 млн рублей, а в 2017 году – 24 млн рублей.

