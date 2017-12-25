Автобус не нанес ущерба Султановской мечети Казани

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Автобус, врезавшийся в здание Султановской мечети Казани, не нанес ей ущерба, заявил ИА «Татар-информ» первый заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в Казани рейсовый автобус маршрута №68 врезался в Султановскую мечеть, которая находится на перекрестке улиц Тукаевской и Камала. В момент аварии в автобусе находились только водитель и кондуктор, они не пострадали.

Султановская мечеть в Старо-Татарской слободе Казани является памятником татарской культовой архитектуры. Мечеть была построена в 1868 году на средства купца Джиганши Усманова. Мечеть построена в традициях татарско-булгарской средневековой архитектуры, с элементами национального варианта романского стиля. В 1931 году мечеть была закрыта советскими властями.

Постановлением Совета Министров Татарской АССР в 1981 году здание мечети было взято под государственную охрану как памятник архитектуры. В 1994 году мечеть была возвращена верующим.