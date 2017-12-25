Мэр Казани: Мусоросжигательный завод может расположиться в промзоне за Казаньоргсинтезом

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин предположил, что Казанский мусоросжигательный завод будет находиться в промзоне за Казаньоргсинтезом. Об этом мэр сообщил на традиционной встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«У такого предприятия есть четкая санитарная зона. У него строжайший норматив по удаленности от всего. Мы обязательно найдем место в промзоне, за Оргсинтезом», — заявил Ильсур Метшин.

Вопрос о месторасположении мусоросжигательного завода уже обсудили с коллегами из Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, в том числе в Госсовете РТ. Окончательное решение примут общественные слушания, отметил мэр Казани.