В 2018 году в продаже появится смартфон Nokia E71 с QWERTY-клавиатурой

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В 2018 году в продаже появится смартфон Nokia E71 производства компании HMD Global, ставший одним из самых популярных в мире QWERTY-телефонов своего времени, пишет Gizmochina.

Обновленный девайс снабдят полноценной физической QWERTY-клавиатурой и 3,5-дюймовым дисплеем с разрешением 480p, процессором Qualcomm Snapdragon 205 с поддержкой 4G. Новый E71 получит один гигабайт оперативной памяти и накопитель на 8 гигабайт с поддержкой карт памяти.

Камера гаджета будет трехмегапиксельная. Смартфон будет производиться в двух версиях: с одной и двумя SIM-картами. Стоить новинка будет 150 – 300 долларов.