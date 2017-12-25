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Число оцифрованных документов в госархиве Татарстана за год выросло в три раза

25 декабря 2017, 18:24

К концу этого года доля оцифрованных документов в госархиве РТ составит 2,3 процента или 73 тысячи дел.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В три раза увеличилось за год число оцифрованных документов в госархиве Татарстана. Об этом сегодня рассказала председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова на пресс-конференции ИА «Татар-информ».

«Низкая доля оцифрованных документов – такая проблема существовала в госархиве республики. В начале 2016 года данный показатель составлял 0,6 – 0,7 процента. Большую часть оцифрованных документов при этом составляют аудиовизуальные документы. К концу этого года доля оцифрованных документов составит 2,3 процента, а это всего лишь 73 тысячи дел», – отметила Ирада Аюпова.

Все оцифрованные документы будут включены в единую архивную информационную систему. Она доступна на официальном сайте госархива республики. На сегодняшний день уже 93 процента описи оцифровано и представлено в открытом доступе.

«Нужно понимать, что одно дело – это не одна страничка, а том, который в среднем составляет 150 страниц. При этом встречаются дела, в которых 500 или всего лишь 5 страниц», – пояснила Ирада Аюпова.
 


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