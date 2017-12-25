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В Москве открылся мемориал в память о разбившихся на борту ТУ-154 журналистах

25 декабря 2017, 17:40

25 декабря прошлого года самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, летевший из Сочи в Сирию, рухнул в Черное море.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В телецентре «Останкино» в Москве открылся мемориал в память о журналистах, погибших в результате крушения самолета ТУ-154 над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости.

25 декабря прошлого года самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, летевший из Сочи в Сирию, рухнул в Черное море. На борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Большинство направлявшихся в Сирию составляли участники ансамбля имени Александрова. Помимо них на борту находились журналисты трех федеральных каналов: «Первого телеканала», НТВ и «Звезды», а также благотворитель Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, открывая мемориал, отметил, что боль от потери коллег притупилась, но не прошла.

Президент холдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов пожелал присутствующим на открытии мемориала только одного: «Чтобы это была последняя доска на этом месте».

На церемонии также присутствовал первый замруководителя Администрации Президента РФ Алексей Громов, который сказал, что обязательно будет помнить о погибших, а страна им всегда будет благодарна.

После церемонии собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

 


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