Метшин: В Казани отремонтированы все женские консультации

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Казани отремонтированы все женские консультации. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на традиционной встрече с журналистами.

Ильсур Метшин напомнил, в каком состоянии были медицинские учреждения в 2005 году.

«2005 год. Мы приезжаем в женскую консультацию на ул. Голубятникова. Я захожу и вижу коричневый пол, кровать, какая-то клеенка лежит, одинокая лампочка. Я говорю: „Что это такое?“ Говорят: „Это предоперационная“. Слава Богу, сейчас не осталось ни одной такой женской консультации», — сказал он.

Мэр Казани выразил слова благодарности Президенту РТ за «умение принимать глобальные вызовы и находить финансово сложные решения».

«Благо, что сегодня и близко нет таких учреждений здравоохранения, но это не значит, что в остальной матушке России таких медучреждений нет», — заключил он.