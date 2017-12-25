В Казани на елочных шарах взрослые хотят видеть фамильный герб, а дети – Бэтмена и Халка

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Нацмузее РТ до конца новогодних каникул работает выставка «Фабрика елочных игрушек». Гостям экспозиции, которая приехала в Казань из Москвы, рассказывают об изготовлении новогодних украшений, проводят мастер-классы и учат расписывать елочные шары.

По словам мастеров-художников, делающих росписи на заказ, современные дети предпочитают видеть на игрушках супергероев – Халка, Бэтмена и Человека-паука, а взрослые все чаще заказывают шар с фамильным гербом. Конечно, актуальны в этом году всевозможные изображения собак, а в качестве подарка своим иногородним гостям казанцы предпочитают дарить шары с видами и наиболее яркими архитектурными изображениями Казани – мечети «Кул Шариф»¸ Казанского Кремля.

На экспозиции представлены елочные игрушки советского периода, современные европейские игрушечные композиции, которыми принято к празднику украшать витрины магазинов, а также авторские наборы елочных шаров, стоимость которых исчисляется в десятках тысяч рублей.

«Уроки по декорированию шаров будут интересны детям от трех лет. Здесь же, на "Фабрике", можно увидеть заготовки для игрушек, с которыми работают стеклодувы, а как они это делают – увидеть в небольшом презентационном фильме», – рассказал корреспонденту «Татар-информ» специалист по проведению мастер-классов Влад Ким.

Вход на выставку бесплатный.



