Метшин: По капремонту мы уже перевалили через «экватор»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Программа капремонта в Казани уже перевалила за «экватор», считает мэр Ильсур Метшин. Об этом он рассказал журналистам на традиционной ежегодной встрече.

«По капитальному ремонту жилого фонда мы перевалили через „экватор“ — 2,5 тыс. домов. Это уже серьезная цифра, почти 50 процентов», — отметил мэр столицы РТ.

Он добавил, что в Казани научились качественно делать ремонт жилых комплексов и обустраивать дворы. Причем такие мероприятия уже давно добрались до окраин города, подчеркнул градоначальник. В этом году программа затронула 240 домов.

«Вообще, полумиллиона жителей Казани уже коснулся капитальный ремонт жилых домов», — рассказал Метшин.

Он напомнил, что в 2007 году он поднял проблему старых лифтов в казанских многоэтажках. Проблему удалось решить благодаря умению Президента РТ Рустама Минниханова принимать глобальные решения. Он подготовил предложения, которые Минтимер Шаймиев (первый Президент РТ — прим. Т-и) озвучил перед Президентом РФ на Госсовете России.

«Вот так зародилась эта программа, которую на себе уже ощутило полмиллиона жителей Казани. Продолжаем, в следующем году будет капитально отремонтировано уже 270 домов», — заключил глава Казани.