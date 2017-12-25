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Рустам Минниханов упразднил должность помощника Президента в Аппарате Президента РТ

25 декабря 2017, 16:44

В структуре Аппарата Президента РТ сформирован сектор инвестпроектов Управления экономического анализа Экспертного департамента.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в Аппарате Президента РТ упраздняется должность помощника Президента и формируется сектор инвестиционных проектов Управления экономического анализа Экспертного департамента Президента РТ.

Численность работников Аппарата Президента РТ не увеличивается.

Указ призван совершенствовать деятельность Аппарата Президента РТ. Текст документа опубликован на сайте официального документооборота РТ и вступил в силу с момента подписания.
 


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