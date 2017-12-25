(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). РЖД планирует запустить прямой контейнерный поезд из Казани в Китай. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Сегодня такой прямой поезд ходит из Москвы в Чэньжоу, мы вышли с предложением совместно с ОАО „РЖД Логистика“ набирать грузы здесь в Татарстане и формировать такой же поезд. Если на первом этапе мы не сможем набрать поезд целиком, то сделаем прицепку (несколько вагонов, сколько наберем) к тому поезду, который направляется из Москвы», — отметил Черемнов.

Инициаторы проекта уже встречались с грузоотправителями, которые поддержали идею, продолжил замначальника ГЖД. По предварительным планам, целиком поезд из Казани в Поднебесную будет сформирован во втором квартале 2018 года.

Грузы через Казань в Китай можно будет доставлять за 14 дней, однако ездить он сможет не так часто, пояснил Черемнов. «Такого объема перевозок не будет из республики. Даже если из близлежащих районов собрать, как делает сегодня Москва, мы раз в неделю поезд не сформируем, это точно. Я думаю, в три недели один поезд — это вполне реально», — добавил он.

Сейчас ОАО «РЖД Логистика» прорабатывает варианты доставки груза обратно из Китая. «Чтобы не гонять порожняком состав туда-сюда, есть груз непосредственно из Китая в Казань. Они (ОАО „РЖД Логистика“ — прим. Т-и) сейчас ищут клиентуру, чтобы и туда груз везти, и обратно», — подчеркнул Черемнов.