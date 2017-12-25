Водитель легковушки выжил после лобового столкновения с большегрузом в Татарстане

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Водитель легковушки «Джилли» выжил после лобового столкновения с большегрузом «Вольво» на 47-м км автодороги Казань – Ульяновск вблизи села Большие Меми в Верхнеуслонском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Верхнеуслонском районе поступило сегодня в 9.32. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №112. На месте они увидели, что из-за силы удара даже огромный грузовик вылетел в кювет.

Спасатели помогли водителю выбраться из разбитого легкового авто и передали медикам, которые доставили его в Верхнеуслонскую ЦРБ. Там пострадавшему диагностировали переломы грудной клетки, левой руки и левой ноги.