Нацбанк РТ заявил о вводе новых банкнот в Татарстане в ближайшее время

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В ближайшее время новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей будут введены в оборот в Татарстане. Об этом на брифинге в Нацбанке РТ заявил Павел Солдатов, заместитель управляющего Татарстанским отделением Банка России.

«В декабре текущего года данные купюры появились в Отделении Татарстана. Буквально в ближайшее время они появятся в кошельках татарстанцев», — отметил он. Данные купюры это не памятные купюры, и поэтому их выпуск не ограничен, они будут ходить в обращении наряду с купюрами других номиналов, сообщил представитель Нацбанка РТ.

Данные купюры являются законным средством платежа на территории РФ, поэтому они обязательны к приему во всех магазинах и на предприятиях торговой сети, сказал Павел Солдатов. «Выпуск любой банкноты в любой стране требует от участников рынка адаптации как банкоматов, так и кассового оборудования, поэтому на это необходимо время. Это стандартная практика, которую Банк России применял и при выпуске других банкнот», — отметил он.

«Кроме того, на сегодняшний день нецелесообразно приобретать данные банкноты по номиналам, отличным от номинала, указанного на банкноте. Потому что данные банкноты будут ходить наряду с другими банкнотами в обращении в достаточном объеме», — заявил он.

На сегодняшний день Татарстанское отделение Банка России ведет плотную работу с участниками наличного денежнего обращения. «По нашей информации, они проводят соответствующие мероприятия для адаптации и банкоматов, и кассового оборудования в самые кратчайшие сроки. Там идет переход на новое программное обеспечение», — сообщил Солдатов, добавив, что «на это уйдет некоторое время».

Банк России выпустил в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. Первыми городами, в которых они появились, стали Севастополь и Владивосток, символика которых изображена на этих банкнотах.