Завершающий работу в Казани Генконсул Турции: «Моя душа останется в Татарстане»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Турхан Дильмач сегодня на встрече с Председателем Государственного Совета РТ Фаридом Мухаметшиным заметил, что, несмотря на завершение работы в регионе, его душа останется в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Встреча была организована по случаю завершения деятельности дипломата в Татарстане. Ф. Мухаметшин поблагодарил за плодотворную работу Т. Дильмача, который свыше трех лет исполнял обязанности Генерального консула Турции в Казани.

Председатель Госсовета подчеркнул, что за последние несколько лет связи между Татарстаном и Турцией в различных областях, особенно в экономике, образовании и культуре, заметно усилились. Однако еще сохраняется потенциал двухсторонних отношений, который необходимо реализовать. В частности, он заявил о необходимости укрепления межпарламентского сотрудничества между Татарстаном и Турцией.

Стороны также обсудили предстоящие проекты, которые планируется реализовать в республике.

Г-н Турхан Дильмач поблагодарил руководство республики за создание условий для успешной и комфортной работы Генерального консульства Турции в Казани. «Татарстан играет позитивную роль в развитии российско-турецких отношений», – сказал он. Дипломат поблагодарил депутатский корпус за активное участие в мероприятиях, проводимых консульством.

Мухаметшин подчеркнул, что в Татарстане Дильмачу всегда рады, и выразил восхищение, как за столь короткое время ему удалось выучить татарский язык.

Председатель Госсовета пожелал дипломату успехов на новой работе.