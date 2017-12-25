В Соцгороде начались съемки художественного фильма «Один день»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Казани началась работа над короткометражным фильмом «Один день». Все съемки кинокартины пройдут в Соцгороде.

«Один день» – международный проект. Режиссер фильма – армянин Гуж Тадевосян, впервые приехал в Казань весной на форум «Время кино». Оператор Юрий Данилов и почти вся съемочная группа – казанцы, актерский состав – москвичи, в ко-продукции будет участвовать Иран.

Фильм рассказывает о драме подростков, брата и сестры. Семья попала в автокатастрофу, родители погибли, а юноша оказался прикованным к инвалидному креслу. Теперь молодым людям предстоит самим решать все бытовые вопросы и учиться жить взрослой жизнью.

«Съемки начались буквально вчера, хотя подготовка к ним длилась довольно долгое время. Фильм снимается одним кадром, а это очень сложная техника. Соцгород в качестве основной и единственной локации выбран не случайно: здесь много домов постройки советского периода, есть прекрасная зеленая натура», – рассказала руководитель дирекции по поддержке кинопроектов и проведению киномероприятий Альбина Нафигова.

По ее словам, «короткометражка» снимается для фестивальной обкатки. В дальнейшем фильм планируется сделать полнометражным.

