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Культура

В Соцгороде начались съемки художественного фильма «Один день»

25 декабря 2017, 16:44

В международном проекте участвуют Армения, Иран, а Россию представит татарстанская съемочная группа.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Казани началась работа над короткометражным фильмом «Один день». Все съемки кинокартины пройдут в Соцгороде.

«Один день» – международный проект. Режиссер фильма – армянин Гуж Тадевосян, впервые приехал в Казань весной на форум «Время кино». Оператор Юрий Данилов и почти вся съемочная группа – казанцы, актерский состав – москвичи, в ко-продукции будет участвовать Иран.

Фильм рассказывает о драме подростков, брата и сестры. Семья попала в автокатастрофу, родители погибли, а юноша оказался прикованным к инвалидному креслу. Теперь молодым людям предстоит самим решать все бытовые вопросы и учиться жить взрослой жизнью.

«Съемки начались буквально вчера, хотя подготовка к ним длилась довольно долгое время. Фильм снимается одним кадром, а это очень сложная техника. Соцгород в качестве основной и единственной локации выбран не случайно: здесь много домов постройки советского периода, есть прекрасная зеленая натура», – рассказала руководитель дирекции по поддержке кинопроектов и проведению киномероприятий Альбина Нафигова.

По ее словам, «короткометражка» снимается для фестивальной обкатки. В дальнейшем фильм планируется сделать полнометражным.
 


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