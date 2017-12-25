В Агрызском районе РТ отменен карантин по бешенству

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Карантин по бешенству, установленный в двух селах Агрызского района РТ в октябре этого года, снят. Соответствующий указ за подписью Президента Татарстана Рустама Минниханова опубликован на сайте официального документооборота республики.

Указом предписывается: «Отменить карантин, установленный в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории села Старая Чекалда и села Кадыбаш Агрызского района РТ».

Документ был подписан и вступил в законную силу 22 декабря.

