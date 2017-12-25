Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика РАН Андрея Зализняка

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося вчера лингвиста, академика Российской академии наук Андрея Зализняка, сообщается на сайте Кремля.
Путин назвал Зализняка выдающимся ученым-филологом, талантливым, преданным своему призванию человеком. «Андрей Анатольевич многое сделал для развития отечественной школы языкознания и укрепления ее международного авторитета, внес огромный личный вклад в исследование уникальных памятников древнерусской письменности, в сбережение нашего историко-культурного наследия.
Светлая память об Андрее Анатольевиче навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, коллег и многочисленных учеников», – говорится в телеграмме.
24 декабря сообщалось, что Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни. Научные интересы ученого затрагивали русскую морфологию и акцентологию, древнерусские берестяные грамоты и древненовгородский диалект, происхождение поэмы «Слово о полку Игореве».