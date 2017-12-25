Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Новый год всегда был одним из самых любимых праздников в России. В любую эпоху 31 декабря близкие собирались вместе, чтобы сказать друг другу теплые слова и пожелать всего самого лучшего в наступившем году. И, конечно, дарили подарки – яркие, необычные, выбранные с большой любовью. Что же покупали в качестве новогодних презентов в 70-е и 90-е? И легко ли было достать желанные вещи? Давайте разберемся!

Предметы новогодних грез

Главным предметом грез детей СССР была, конечно, роскошная железная дорога производства ГДР. Эта сложная игрушка не шла ни в какое сравнение с незамысловатыми аналогами, а в продаже на «блошинках» ее можно встретить и сейчас. Немецкое качество!

В 90-е главным объектом вожделения всех подростков был, безусловно, кассетный плеер. Миниатюрное проигрывающее устройство казалось настоящим чудом техники! С помощью плеера можно было также слушать радио, и кто бы мог подумать, что когда-то появятся гаджеты, способные на большее, и при этом куда более доступные, чем плеер в 90-е.

В наше время лидером всех виш-листов можно уверенно назвать смартфон. Еще бы: один такой гаджет заменяет сразу несколько устройств. С ним можно решать бизнес-задачи, слушать музыку, смотреть фильмы и играть. И, разумеется, пользоваться соцсетями – разве можно представить себе современный мир без этого!

Причины популярности

На новый год хотят воплощения самых заветных желаний. В чем же причина того, что железная дорога, кассетный плеер и смартфон становились новогодними подарками? Детская железная дорога из 70-х была настоящим конструктором со множеством деталей: путей, поездов, станций, мостов и даже деревьев и человечков. Можно было создать свой крошечный мир и постепенно расширять его новыми элементами. Не мудрено, что новинка мгновенно стала объектом вожделения не только детей, но и взрослых: такая игрушка могла увлечь действительно надолго.

Причина любви к кассетным плеерам в 90-х очевидна: кассетник стал первой возможностью слушать музыку вне дома. И ни быстро садящиеся батарейки, ни зажеванная пленка не могли уменьшить радости от обладания этим чудом техники.

Что касается смартфонов, то здесь на первый план выходят возможности, которые он открывает в новом цифровом мире. А на эти возможности влияют его технические характеристики. Например, один из самых заметных смартфонов декабря, Samsung Galaxy J5 с ярким sAMOLED экраном, стильным и прочным металлическим корпусом и двумя 13-мегапиксельными камерами точно не оставит равнодушными молодых и активных пользователей. С его помощью можно делать яркие фотографии и видео, играть в игры и общаться в социальных сетях.

Места для покупки подарка

Для приобретения новогоднего подарка не всегда достаточно было накопить нужную сумму. Железная дорога из ГДР стоила баснословных 20 – 30 рублей, но не это было главной проблемой. Достать игрушку было практически невозможно. В простых магазинах она не продавалась. Найти ее можно было только в крупных универмагах столицы.

Вожделенный плеер из 90-х тоже сначала нужно было раздобыть. Для этого уже не обязательно было отправляться в Москву. За всеми покупками в эти годы ездили в основном на вещевые рынки, ведь именно там чаще всего стояли «челноки» с зарубежными товарами.

Сейчас чтобы приобрести смартфон, не придется ни копить, ни стоять в очереди, ни ехать на рынок. Совершить покупку можно по дороге домой, зайдя в ближайший офис «Билайн». Салоны располагаются в удобных местах, и их число постоянно растет.

Более того, за подарок уже можно не платить сразу всю стоимость. Смартфоны Samsung Galaxy от 10 000 рублей продаются в рассрочку без первого взноса и переплат*. Всего в акции участвуют более 30 моделей Samsung Galaxy, полный список которых доступен на сайте beeline.ru.

Конечно, сейчас нам проще найти подарки, чем в 70-е или 90-е – мы покупаем их без длинных очередей в огромных магазинах. Но, как и прежде, самым важным элементом празднования Нового года остается атмосфера любви и тепла, которую создают люди!

*Galaxy J5 — Гэлэкси Джей 5. Организатор акции и продавец — ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции. Количество товара ограничено. Акция действует с 01.12.2017 по 07.01.2018 в офисах продаж «Билайн». Информацию о возможности и условиях приобретения товара в кредит, а также о перечне участвующего оборудования, его стоимости, наличии, стоимости кредитных продуктов и банках-партнерах уточняйте в офисах продаж «Билайн» и на beeline.ru. Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк», лиц. ЦБ №316 от 15.03.2012.

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