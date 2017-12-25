Минфин разработал законопроект для регулирования криптовалют

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ разработало законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.

Данный законопроект определяет порядок выпуска, налогообложения, покупки и обращения криптовалют. С криптовалютами должны работать только профессиональные участники рынка, а простым гражданам не стоит с ними работать, отметил министр. Инвестиции в криптовалюты имеют высокорисковый характер, они напоминают финансовые «пирамиды», сказал он.

Презентация законопроекта о регулировании криптовалют в России пройдет 28 декабря этого года.

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и ЦБ подготовить проект закона о регулировании криптовалют и майнинга к июлю 2018 года. Так, в законе должны быть представлены и определены основные понятия криптоэкономики, а также разработаны требования к осуществлению добычи криптовалюты и порядок налогообложения полученных доходов, следует из сообщения информагентства.