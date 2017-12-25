Новый год на ТНТ – единственный повод включить телевизор

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Еще никогда праздничная новогодняя сетка ТНТ не была такой насыщенной. Зрителей ждут финалы шоу «ТАНЦЫ», «Битвы экстрасенсов» и «Открытого микрофона». 31 декабря, впервые в истории ТНТ, – сразу шесть подряд новогодних спецвыпусков лучших развлекательных шоу. И, наконец, главное событие новогодней ночи – Comedy Club Karaoke Star.

27 декабря, 20.30. «Универ»

Что такое Новый год? Запах мандаринов, елка, китайская пиротехника, вечная беготня за подарками в самый последний момент. И, конечно, новогоднее чудо! В сегодняшнем новогоднем эпизоде «Универа» Антону Мартынову выпадет уникальный шанс изменить свою жизнь, надо только правильно попросить об этом Дедушку Мороза. Но ему нужно быть осторожнее со своими желаниями – ведь они могут сбыться…

28 декабря, 20.30. «САШАТАНЯ»

Гвоздем новогодней программы в кафе станет Виктор Комаров. Еве все-таки удалось заполучить одного из самых популярных стендап-комиков для праздничного шоу. Но одно неуместное замечание Тани может сорвать мероприятие. Ничего она не понимает в отличном стендапе! Сильвестр Сергеевич тоже отжигает: ради победы Алешки в конкурсе костюмов он готов на все – даже использовать вооруженного Гену.

30 декабря. 21.30. Финал шоу «ТАНЦЫ»

Ляйсан Утяшева, ведущая шоу «ТАНЦЫ»: «Четвертый сезон получился по-настоящему особенным: ярким, насыщенным и эмоциональным. Я с нетерпением жду финала. Скоро мы узнаем, за кого болеет вся страна!»

Грандиозный гала-концерт, на котором выступят все участники со своими лучшими номерами. Финалисты, которые шли к этому моменту несколько месяцев, и наставники, которые вели свои команды к победе, наконец, узнают, кто стал лучшим танцором страны и получит главный приз – 3 млн рублей. Болей за своих!

31 ДЕКАБРЯ

ТНТ – это единственный повод включить телевизор. Праздничный новогодний эфир стартует уже в шесть часов вечера.

18.00. «Где логика?»

Он грядет! Новогодний супервыпуск шоу «Где логика?» Их адвокаты наконец договорились об условиях битвы... 31 декабря вас ждет логический бой века – боги юмора против повелительниц Instagram’а! Гарик Мартиросян и Семен Слепаков против Ольги Бузовой, Ксении Бородиной и 20 млн их подписчиков! Внимание, спойлер! Будет очень смешно! Просто истерика! Детей, слабонервных и беременных просим удалиться из всех соцсетей на время эфира! Да поможет нам всем Красавчик! С наступающим!

19.00. Comedy Woman

Новогодний выпуск Comedy Woman на ТНТ подготовил немало сюрпризов. Будут экстравагантные танцы, исполнения самых смелых желаний, нетрадиционные и традиционные новогодние забавы, огромный бокал с шампанским, в который участницы должны будут нырять, прямая линия с Президентом и даже полиция, которая арестовала нашего любимого Сергея Жукова.

20.00. Импровизация

В гости придут сразу несколько звезд: L'ONE, Сергей Лазарев, Нюша, Тимур Родригез, и даже сам ведущий Павел Воля примет участие в новой игре «Это рэп». В качестве специальной новогодней гирлянды в любимой народной забаве «Мышеловки» импровизаторов ожидают 150 дополнительных мышеловок, подвешенных на уровне лица! Веселье начинается!

21.00. «Студия СОЮЗ»

Впереди – главное событие уходящего года: музыкальная битва в Comedy Club Karaoke Star. И пока до ее старта остается чуть меньше двух часов, самое время размяться. В новогоднем выпуске шоу «Студия СОЮЗ» участвуют самые музыкальные звезды ТНТ: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Иван Абрамов, Юлия Ахмедова, Антон Шастун, Арсений Попов, Антон Беляев, MOLLY, Сергей Жуков, а также гость, которого в шоу «Студия СОЮЗ» ждали весь прошлый сезон, – Стас Костюшкин!

22.00. «Однажды в России»

В новогоднем выпуске только самые животрепещущие темы. Русские хакеры продолжают уничтожать американскую инфраструктуру и вслед за избирательной системой США взломали американское Рождество, авторы шоу представили альтернативный трейлер фильма «Елки», самый необычный детектив расследует дерзкое новогоднее убийство, а рэпер Скруджи вынужден делить свою гримерку со «сбитыми летчиками» российской эстрады. В роли Скруджи – сам Скруджи.

COMEDY CLUB KARAOKE STAR 2018

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

Ровно за час до наступления 2018-го на ТНТ стартует главное событие уходящего года: большой музыкальный новогодний баттл Comedy Club Karaoke Star 2018. Там будет все, что нужно для встречи Нового года, – звезды, шампанское, бенгальские огни и караоке!

Каждое 31 декабря, начиная с 2015 года, ты резал салаты, пересылал однотипные поздравления родственникам и друзьям, боролся с желанием не опустошить холодильник до полуночи и смотрел Comedy Club Karaoke Star на ТНТ! Так зачем изменять традициям? Уже 31 декабря в 23.00 в новом вокальном баттле сойдутся команды Comedy Club, «Дома-2», «Импровизации», Comedy Woman, «Студии СОЮЗ», Stand Up, «Однажды в России» и «Универа».

Поддержат участников баттла Мигель, Семен Слепаков, Кристина Асмус, Яна Троянова, Вячеслав Дусмухаметов, Алсу, MOLLY, IOWA и Настя Каменских, а судьями в этом ожесточенном поединке выступят Тимати, Сергей Светлаков и Михаил Галустян.