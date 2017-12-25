Все новости Татарстан Россия

Культура

Создатель Багза Банни, Тома и Джерри скончался в возрасте 99 лет

25 декабря 2017, 16:38

О смерти создателя мультипликационного персонажа Багза Банни сообщила дочь художника Мариана Гивенс.
Умер чешский иллюстратор Зденек Милер - автор знаменитого Кротика
Выставка татарского художника из Франции состоится в Доме Аксенова
Нидерландский живописец Рембрандт родился 409 лет назад
Умер народный художник Андрей Мыльников
В Казани открылась выставка художника Дмитрия Санджиева

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Художник и дизайнер Боб Гивенс скончался в одной из больниц Калифорнии в возрасте 99 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Би-би-си».

О кончине создателя мультипликационного персонажа Багза Банни сообщила его дочь Мариана Гивенс. Она рассказала СМИ, что причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность.

Художник нарисовал Багза Банни в 1940 году, работа над этим персонажем принесла ему всемирную известность. Гивенс также трудился над созданием таких героев, как Том и Джерри, Даффи Дак, Элвин и бурундуки, а также морячок Папай.

Мультипликатор в течение 60 лет сотрудничал со студиями Disney, Warner Bros и Hanna-Barbera. Гивенс также участвовал в создании мультипликационных роликов для рекламы на телевидении.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter