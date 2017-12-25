Создатель Багза Банни, Тома и Джерри скончался в возрасте 99 лет

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Художник и дизайнер Боб Гивенс скончался в одной из больниц Калифорнии в возрасте 99 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Би-би-си».

О кончине создателя мультипликационного персонажа Багза Банни сообщила его дочь Мариана Гивенс. Она рассказала СМИ, что причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность.

Художник нарисовал Багза Банни в 1940 году, работа над этим персонажем принесла ему всемирную известность. Гивенс также трудился над созданием таких героев, как Том и Джерри, Даффи Дак, Элвин и бурундуки, а также морячок Папай.

Мультипликатор в течение 60 лет сотрудничал со студиями Disney, Warner Bros и Hanna-Barbera. Гивенс также участвовал в создании мультипликационных роликов для рекламы на телевидении.