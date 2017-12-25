Итоги Года борьбы с травматизмом в РТ подведут в ИА «Татар-информ»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). 26 декабря, в 11.00, в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по итогам Года борьбы с травматизмом в РТ.

В мероприятии примут участие главный травматолог РТ, доцент кафедры травматологии и ортопедии КГМА Сергей Кривошапко и профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии КГМА Игорь Панков.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

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