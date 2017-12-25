В Казани появился первый городской кинотеатр

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В культурно-досуговом центре имени Ленина начнет работу первый муниципальный кинотеатр Казани. Здесь будут проходить утренние сеансы и вечерние коммерческие просмотры, будет представлено как кассовое, так и фестивальное кино.

Зал, рассчитанный на 200 посадочных мест, начнет работу, как только будут установлены зрительские стулья. Об этом рассказала директор комплекса Наталья Ильясова во время сегодняшнего осмотра КДЦ Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Если ранее в Казани был только один республиканский кинотеатр «Мир» и большое количество коммерческих залов, то в скором времени начнет работу первый кинотеатр, принадлежащий городу. «Кинозал очень востребован. Жители Авиастроительного района помнят те времена, когда этот зал существовал», – отметила Ильясова.

На 2018 год в кинотеатре уже запланировано проведение фестиваля короткометражного кино и форума «Время кино», а также премьеры фильмов татарстанского производства «Мулла», «Упертый» и других.

«Наличие городского кинотеатра – возможность поддержать развитие киноактивности татарстанского кино, молодым режиссерам будет легко сюда войти. У кинотеатра ДК имени Ленина – прекрасная локация, зрительский потенциал Соцгорода очень высок. Кроме того, сюда легко добраться из любой точки города, есть хорошие парковки, так что планируем проводить мероприятия не только городского, но и республиканского и российского масштаба», – рассказала руководитель Дирекции по поддержке кинопроектов и проведению киномероприятий «Время кино» Альбина Нафигова.