(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Три пассажира пострадали при столкновении трех машин около Заинска на 33-м км автодороги Набережные Челны – Альметьевск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах поступило в накануне в 18.02. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №88. На трассе они увидели столкнувшиеся «КИА», Форд» и «Тойоту».

В ДТП пострадали один пассажир «КИА» и два пассажира «Тойоты». Спасатели помогли им выбраться из машин и передали медикам. С травмами разной степени тяжести пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.