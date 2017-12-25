Член Совета улемов ДУМ РТ назначен зампредседателя Евразийского исламского совета по фетвам

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Член Совета улемов Духовного управления мусульман РТ Рустам хазрат Нургалеев стал заместителем председателя Евразийского исламского совета по фетвам. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

О назначении стало известно в Стамбуле, где состоялось ежегодное заседание Евразийского исламского совета по фетвам. В мероприятии приняли участие делегаты из регионов Российской Федерации, из Белоруссии, Казахстана, Польши, Боснии, Болгарии, Кыргызстана и других стран.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы современного исламского мира.

Совет по фетвам был создан в октябре прошлого года на заседании Евразийского исламского союза. Его задачей стала выработка единых решений по актуальным вопросам исламского права. Совет представляет собой совещательный орган. Его решения не являются обязательными к исполнению членами совета.

