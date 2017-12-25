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Духовная жизнь

Член Совета улемов ДУМ РТ назначен зампредседателя Евразийского исламского совета по фетвам

25 декабря 2017, 16:10

О назначении стало известно в Стамбуле, где состоялось ежегодное заседание Евразийского исламского совета по фетвам.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Член Совета улемов Духовного управления мусульман РТ Рустам хазрат Нургалеев стал заместителем председателя Евразийского исламского совета по фетвам. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

О назначении стало известно в Стамбуле, где состоялось ежегодное заседание Евразийского исламского совета по фетвам. В мероприятии приняли участие делегаты из регионов Российской Федерации, из Белоруссии, Казахстана, Польши, Боснии, Болгарии, Кыргызстана и других стран.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы современного исламского мира.

Совет по фетвам был создан в октябре прошлого года на заседании Евразийского исламского союза. Его задачей стала выработка единых решений по актуальным вопросам исламского права. Совет представляет собой совещательный орган. Его решения не являются обязательными к исполнению членами совета.
 


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