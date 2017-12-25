Видео: Нижнекамец стрелял в букмекерской конторе из-за ссоры с женой

(Набережные Челны, 25 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Появилось видео стрельбы в букмекерской конторе Нижнекамска. Местный житель открыл там стрельбу из ружья, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу Нижнекамску.

Инцидент произошел вечером 23 декабря. 31-летний нижнекамец дважды выстрелил из ружья в потолок букмекерской конторы. Подозреваемый задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии РФ в Нижнекамске.

В момент происшествия в помещении находились четыре человека. Никто из присутствующих не пострадал. Причиной хулиганства стали семейные проблемы. Задержанный признался, что разводится со своей супругой. Для выяснения отношений он и пришел в букмекерскую контору, где его жена работает кассиром.

Полицейские установили, что мужчина стрелял из незарегистрированного охотничьего ружья. По словам задержанного, оружие он нашел.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также решаются вопросы о возбуждении уголовных дел по статьям: «Угроза убийством» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Нижнекамску.