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С февраля 2018 года «Яндекс» начнет блокировать раздражающую рекламу

25 декабря 2017, 18:08

К раздражающей рекламе специалисты компании отнесли расхлопывающиеся на пол-экрана баннеры посреди статьи, видеоролики со звуком.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). С февраля 2018 года «Яндекс» начнет фильтровать раздражающую рекламу в своем браузере, сообщается в блоге компании.

К раздражающей рекламе специалисты компании отнесли расхлопывающиеся на пол-экрана баннеры посреди статьи, видеоролики со звуком, которые запускаются без спроса, всплывающие окна, баннеры на весь экран, крестик на которых не появляется долго, и другие агрессивные форматы.

Вместе с тем компания отметила, что реклама очень важна для существования и развития сервисов «Яндекса», поэтому было принято решение отказаться от мошеннической, агрессивной и недобросовестной рекламы.

С 2014 года в Яндекс.Браузере работает «Антишок», автоматически скрывающий шокирующую рекламу. В 2016 году браузер предложил людям жаловаться на раздражающую их рекламу и отключать ее. С сентября 2017 года по инициативе «Яндекса» ведется работа над улучшением качества интернет-рекламы в рунете.

 


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