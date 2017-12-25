С февраля 2018 года «Яндекс» начнет блокировать раздражающую рекламу

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). С февраля 2018 года «Яндекс» начнет фильтровать раздражающую рекламу в своем браузере, сообщается в блоге компании.



К раздражающей рекламе специалисты компании отнесли расхлопывающиеся на пол-экрана баннеры посреди статьи, видеоролики со звуком, которые запускаются без спроса, всплывающие окна, баннеры на весь экран, крестик на которых не появляется долго, и другие агрессивные форматы.



Вместе с тем компания отметила, что реклама очень важна для существования и развития сервисов «Яндекса», поэтому было принято решение отказаться от мошеннической, агрессивной и недобросовестной рекламы.



С 2014 года в Яндекс.Браузере работает «Антишок», автоматически скрывающий шокирующую рекламу. В 2016 году браузер предложил людям жаловаться на раздражающую их рекламу и отключать ее. С сентября 2017 года по инициативе «Яндекса» ведется работа над улучшением качества интернет-рекламы в рунете.