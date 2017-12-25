Nissan отзывает в России более 127 тыс. автомобилей

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Российский дилер японского автопроизводителя Nissan отзывает с рынка 127,8 тыс. своих автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Росстандарта.

Отзыву подлежат модели Note и Tiida, проданные с 2008 по 2014 год, говорят специалисты Росстанадарта. В партиях этих машин возможен дефект пиропатрона, отвечающего за работу подушки безопасности водителя, объяснили в ведомстве.

«При срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву корпуса газогенератора», — указано в сообщении Росстандарта.

Там добавили, что отозванные машины проверят на этот дефект. При необходимости ремонт и замена запчастей пройдут за счет производителя.