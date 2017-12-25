Фото: в Челнах на ходу загорелась «Приора»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах напротив дома 27/01 на проспекте Мира на ходу загорелась «Лада Приора». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах поступило в накануне в 16.59. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №54. Они через четыре минуты были на месте происшествия, а еще через две минуты потушили огонь.

Выяснилось, что в панели приборов произошло короткое замыкание, в результате которого машина стала гореть. 30-летний водитель автомобиля не пострадал.

Причина пожара — неисправность электропроводки автомобиля.