Рустам Минниханов: Блестящая игра «Динамо-Казани» невозможна без работы команды профессионалов

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму в адрес руководства, тренерского штаба и игроков женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» по случаю их победы в Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Вчера, 24 декабря, волейболистки казанского «Динамо» на домашней площадке в финальном матче национального Кубка обыграли красноярский «Енисей» со счетом 3:0 и в четвертый раз в клубной истории завоевали трофей.

«Искренне поздравляю вас с победой женской волейбольной команды "Динамо-Казань" в Кубке России. В четвертый раз Кубок России остается в Казани, укрепляя ее статус самого спортивного города нашей страны. Блестящая игра, показанная нашими волейболистками в эти выходные, была бы невозможна без слаженной работы большой команды профессионалов. Талантливые спортсменки, опытный тренерский состав во главе с Ришатом Гилязутдиновым, волейбольная федерация и общество "Динамо" – все вы изо дня в день приближали эту победу. Благодарю вас!» – подчеркнул Минниханов.

«Рад, что ваши старания достойно вознаграждаются. Желаю вам и впредь больших достижений, красивых игр, удачи во всем. Поздравляю!» – завершил свое поздравительное послание Президент РТ.