(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о создании ТОСЭР «Чистополь», «Нижнекамск» и «Зеленодольск». Соответствующие документы опубликованы на сайте российского Кабмина.

Совокупный объем инвестиций по трем новым территориям опережающего развития — более 23 млрд рублей.

Прогнозируется, что получение статуса ТОСЭР моногородами Зеленодольск, Нижнекамск и Чистополь приведет за 10 лет к созданию в моногородах не менее 7 тысяч постоянных новых рабочих мест, привлечению в ТОСЭР не менее 76 резидентов с объемом инвестиций 23,7 млрд рублей, в том числе объемом капитальных вложений (без НДС) 19 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Правительство Татарстана заключило рамочные соглашения с инвесторами о реализации 15 проектов на территории опережающего развития «Нижнекамск», в том числе по производству тары из пластика, сухих кондитерских изделий длительного хранения, кабельно-проводниковой продукции, эргономичной мебели, систем очистки отработанных газов, организации производства по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов. Прогнозируется, что создание ТОСЭР «Нижнекамск» привлечет инвестиции в объеме более 7,5 млрд рублей.

На территории опережающего развития «Чистополь» планируется реализовать 23 инвестиционных проекта, в том числе по созданию телемедицинских мобильных флюорографических комплексов, производству нефтегазовых предприятий, программно-аппаратных комплексов дистанционного мониторинга и управления микроклиматом, гранулированных органических удобрений. Создание ТОСЭР «Чистополь» позволит привлечь инвестиции в объеме более 8,5 млрд рублей.

Резидентами ТОСЭР «Зеленодольск» на данный момент стали 15 предприятий, которые будут выпускать палубное оборудование, запчасти для автомобиля, лекарства и сельскохозяйственную технику. Создание ТОСЭР «Зеленодольск» может привлечь инвестиции в объеме более 7,6 млрд рублей.